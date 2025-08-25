Tenis: Djokovic y Paolini avanzan en el US Open

Djokovic, número 7 del mundo, debió esforzarse para vencer al juvenil estadounidense Learner Tien (50) con parciales de 6-1, 7-6 (7/3) y 6-2 al cabo de 2 horas y 25 minutos de juego.

"Empecé genial. Me sentí muy bien en el primer set y luego, en el segundo set, me sorprendió mucho lo mal que me sentí físicamente. Tuvimos peloteos largos, además, bajé un poco mi nivel y cometí muchos errores no forzados, pero de alguna manera logré recuperarme en el partido", relató Djokovic tras la victoria.

"Hay aspectos positivos, pero también cosas que espero que no se repitan, empezando por cómo me sentí físicamente en la cancha en el segundo set. Es un poco preocupante. No sé. No tengo lesiones ni nada. Simplemente me costó mucho mantener los peloteos largos y recuperarme después de los puntos", explicó el serbio de 38 años.

Djokovic, dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam, enfrentará en la segunda del cuarto y último "Major" de la temporada al también estadounidense Zachary Svajda, de 22 años y número 145 del mundo.

Por su parte, Medvedev (13) perdió con parciales de 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 ante Bonzi (51) en un partido que el francés no pudo finalizar en el tercer set por la inesperada intervención de un fotógrafo que cambió su ubicación en la cancha.

Bonzi estaba por sacar para ganar el tercer set (estaba 5-4 en ventaja) cuando un fotógrafo decidió inexplicablemente cambiar su ubicación tras un fallo del francés de 29 años en su primer servicio.

En ese momento, el umpire Greg Allensworth decidió que Bonzi realizara otra vez su primer saque tal como lo indica el reglamento, pero Medvedev inició un reclamo con el apoyo del público.

En primera instancia, Medvedev pidió explicaciones al juez, a quien acusó luego de querer irse a su casa, mientras los espectadores abuchearon la decisión del umpire por más de 5 minutos impidiendo la reanudación del partido.

"Reilly Opelka tiene razón. Él (el umpire) gana con el partido, no con las horas que pasa en la cancha. El árbitro sólo quiere irse a casa", afirmó Medvedev citando a su colega estadounidense número 67 del mundo.

Por su parte, Bonzi insinuó con retirarse del court y reclamó una sanción para Medvedev, quien saludó al francés tras confirmarse su derrota en el quinto set y después destruyó una raqueta contra el piso confirmando la crisis deportiva que atraviesa esta temporada.

Sin problemas debutó Taylor Fritz (4), quien venció por 7-5, 6-2 y 6-3 a Emiliano Nava (101) en duelo de estadounidenses, mientras que su compatriota Ben Shelton (6) superó al peruano Ignacio Buse por 6-3, 6-2 y 6-4.

En el torneo femenino, en tanto, Paolini (8) venció por 6-2 y 7-6 (7/4) a la australiana Destanee Aiava (168) en su debut en el US Open tras haber perdido con la polaca Iga Swiatek (2) en la final del WTA 1000 de Cincinnati.

"Fue un partido positivo. No fue fácil, Destanee Aiava juega bien al tenis y ya había jugado tres partidos.

“Es una jugadora a la que le gustan mucho las canchas rápidas, y sabía que podía ser un partido peligroso”, expresó Paolini.

“Además, siempre es difícil jugar la primera ronda en un Grand Slam, hay más tensión, y aún hay que agarrar ritmo y acostumbrarse a las condiciones. Tuve algunas dificultades al principio, pero estoy contenta de haberme mantenido en los puntos importantes. Creo que ésa fue la clave del partido”, agregó la italiana.

“Más que el tenis, estoy contenta con cómo manejé ciertos momentos clave del partido. Mantuve una actitud positiva durante todo el partido, y creo que eso fue lo más importante del día”, destacó Paolini en rueda de prensa.

La “azzurra” también consideró que haber llegado a la final del torneo de Cincinnati le permitió recuperar “la serenidad en la cancha, las buenas sensaciones y el optimismo que me había faltado en los dos últimos torneos”.

“Estoy contenta de haber jugado varios partidos, esto me ayuda a recuperar la confianza y, en consecuencia, me ayuda a afrontar el próximo torneo. Me gustó el nivel de juego que mostré y espero poder mostrarlo también aquí, y hacerlo de forma consistente”, completó Paolini.

Por su parte, la filipina Alexandra Eala (75), campeona del US Open júnior en 2022, reaccionó a tiempo y venció por 6-3, 2-6 y 7-6 (11/9) a la danesa Clara Tauson (14), quien llegó a estar 5-1 en el tercer set. (ANSA).