Tenis: Dura sanción a Aboian

Según el mismo periódico, Aboian deberá abonar una multa de US$40.000 tras admitir que cometió 30 violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis.

El tenista, de 27 años, fue castigado tras reconocer que acortó el resultado de ocho de sus partidos jugados a nivel de individuales y de dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025.

La ITIA recordó que Aboian había sido suspendido en forma cautelar el 19 de septiembre de 2025 mientras se desarrollaba la investigación.

Ahora, quedará fuera de las canchas hasta el 18 de junio de 2032, período durante el cual "tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado" ya sea de la ATP, la WTA, la ITF, incluidos los cuatro torneos de Grand Slam, o de cualquier asociación nacional.

El argentino admitió que facilitó apuestas, manipuló resultados y recibió pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre situaciones de corrupción, indicó el comunicado de ITIA.

