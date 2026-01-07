Tenis: EEUU y Suiza a semifinales de la United Cup

Coco Gauff, número 4 del mundo, sumó el primer punto para Estados Unidos con su victoria por 6-3 y 6-2 ante Maria Sakkari (51), pero Stefanos Tsitsipas (34) emparejó la serie disputada en Perth al superar por 6-4 y 7-5 a Taylor Fritz (9).

Estados Unidos, que también ganó el torneo de tenis mixto por equipos en 2023, selló su boleto a semifinales gracias al triunfo por 6-4, 4-6 y 10-8 que Coco Gauff y Christian Harrison conquistaron ante Sakkari y Tsitsipas en el partido de dobles mixto.

El próximo compromiso de Estados Unidos será el sábado 10 en el Ken Rosewall Arena de Sídney contra el ganador de la llave de cuartos de final que disputarán mañana Polonia y Australia justamente en ese mismo estadio.

A su vez, Suiza espera en la otra llave de semifinales, también prevista el sábado 10, al ganador de la serie que República Checa y Bélgica animarán mañana en el Ken Rosewall Arena de Sídney.

Suiza selló su boleto en el RAC Arena de Perth, donde Belinda Bencic (11) superó por un doble 6-2 a Solana Sierra (66), cuyo compatriota Sebastián Báez (43) emparejó el resultado transitoriamente al vencer por 7-5 y 6-4 a Stanislas Wawrinka (156), quien se retirará al final de 2026.

El punto decisivo para el equipo suizo llegó con la victoria que Bencic y Jakub Paul celebraron ante Lourdes Carlé y Guido Andreozzi con un doble 6-3 en el partido de dobles mixto.

La cuarta edición de la United Cup, que reparte 12 millones de dólares en premios, marcó el inicio de la temporada 2026 del tenis profesional y también sirve como preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que comenzará el domingo 18 en Melbourne. (ANSA).