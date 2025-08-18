Tenis: El británico Kyle Edmund anuncia su retirada

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista británico Kyle Edmund ha anunciado este lunes su retirada del tenis profesional a los 30 años, cerrando una carrera en la que llegó a ser número 14 del mundo en 2018 y en la que alzó dos títulos ATP. "Miro el camino que he atravesado e intentar dividirlo en partes es complicado. Me parecía lo adecuado por lo que ha pasado y las lesiones que he tenido, especialmente por lo sucedido en 2020 y 2021, cuando me sometí a tres operaciones. Pasé cuatro o cinco años intentando volver, pero nunca pude regresar por completo a mi objetivo", rememoró.

Precisamente, esa fue "la razón principal" de su retirada. "En las próximas semanas y meses será bonito reflexionar, hacer cosas distintas, pasar más tiempo en casa con la familia y apreciar lo que he vivido", manifestó.

Edmund ganó su primer título ATP en Amberes en 2018, año en el que también llegó a las semifinales del Abierto de Australia, y en 2020 conquistó otro trofeo en Nueva York, en el ATP 250 que ahora se disputa en Dallas como ATP 500.

Ahora, cierra su carrera con 119 victorias, incluyendo dos triunfos frente a rivales del 'Top 10'. Su último torneo individual fue el pasado mes de julio en Nottingham (Reino Unidos), donde llegó a la final.