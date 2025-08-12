Tenis: El calvario de Mónica Seles

Una enfermedad que suele afectar especialmente a las mujeres menores de 40 años y a los hombres mayores de 60 años y que azota a la ganadora de nueve títulos de Grand Slam, de 51 años, desde hace tres, según ella misma relató en diálogo con medios de prensa estadounidenses.

"Comprendí que algo no estaba bien cuando empecé a ver la pelota doble", explicó Seles, al aludir a los primeros síntomas que se presentaron, en su caso, jugando al tenis tras su retiro en 2008, aunque se había alejado del circuito debido a una lesión que sufrió en el pie cinco años antes en el Abierto de Australia.

Un torneo que conquistó en cuatro ocasiones (1991, 1992, 1993 y 1996) y que se suma a los tres que cosechó en Roland Garros (1990, 1991 y 1992) y a los dos que logró en el US Open (1991 y 1992), habiendo sido finalista en Wimbledon por única vez en 1992.

Seles, que se colgó la medalla de bronce olímpica en los Juegos de Sydney 2000 y celebró en la Billie Jean King Cup con el equipo de Estados Unidos en 1996 y 2000, sólo volvió al ruedo desde aquella lesión en 2003 para disputar, dos años después, dos partidos de exhibición ante Martina Navratoliva, otra leyenda del tenis que adoptó la ciudadanía estadounidense tras haber nacido en República Checa (por entonces Checoslovaquia).

Ganadora de 53 títulos en torneos individuales y otros seis en dobles, Seles irrumpió en el tenis a temprana edad, pero su meteórico ascenso se vio interrumpido en abril de 1993 por un episodio que la dejó marcada.

Günter Parche, fanático de la alemana Steffi Graf, una de sus grandes rivales en el circuito, la apuñaló por la espalda durante una pausa en el partido que disputaba con la búlgara Magdalena Maleeva por los cuartos de final del WTA 250 de Hamburgo.

A raíz de ese incidente, que le provocó una herida de dos centímetros de profundidad en el omóplato, pero fundamentalmente un trauma psicológico, Seles estuvo dos años alejada de las canchas y cuando regresó, si bien volvió a conquistar algunos títulos, nunca volvió a ser la misma.

"Después de aquel episodio debí 'resetearme', tal como lo hice en varias ocasiones mientras jugaba al tenis, la primera de ellas al radicarme en Estados Unidos, porque era otro idioma y debí afrontarlo lejos de mi familia. Fue un período difícil", recordó Seles.

"Convertirme en una gran jugadora también me obligó a reinventarme porque la fama, el dinero y la atención te cambian la vida y es más difícil aún afrontarlo cuando eres apenas una adolescente", continuó, al destacar que frente a esta nueva situación también se ve obligada a adaptarse una vez más.

Alejada del tenis, Seles convive con otros "fantasmas" relacionados con la enfermedad que la aqueja y que le fue diagnosticada después de una consulta con un neurólogo al que acudió porque -dijo- sentía que no tenía fuerzas en los brazos y en las piernas: "Hasta enjuagarme el cabello se me hacía muy difícil", comentó. (ANSA).