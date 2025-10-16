LA NACION

Tenis: El español Alejandro Davidovich remonta su debut en Bruselas para meterse en cuartos de final

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Alejandro Davidovich debutó con victoria este miércoles en el torneo ATP 250 de Bruselas al remontar (6-7(5), 6-1 6-4) al estadounidense Marcos Giron tras más de dos horas. El malagueño, que retoma la acción después de dos eliminaciones tempranas en la gira asiática, se metió en cuartos de final pese a perder el primer set, en busca de un buen desenlace de 2025 y el título que se le resiste en su palmarés.

'Foki', derrotado este año en las finales de Delray Beach, Acapulco y Washington, presente además en otras dos semifinales, se aferró a la pista belga. Sin importarle una manga inicial que se le escapó en un mal 'tie-break', el español se apuntó con autoridad el segundo set en media hora (6-1).

Las fuerzas se igualaron en el definitivo acto, un tercer parcial donde Davidovich aprovechó las primeras bolas de 'break', y después salvó dos que tuvo Girona para cerrar su victoria. El malagueño se medirá ahora al tenista local con invitación Raphaël Collignon.

