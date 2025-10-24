Tenis.- El español Carlos Alcaraz debutará en París-Bercy contra Cameron Norrie o Sebastián Báez

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) - El tenista español Carlos Alcaraz se enfrentará al británico Cameron Norrie o al argentino Sebastián Báez en los dieciseisavos de final del torneo ATP de París-Bercy, noveno y último Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura bajo techo, según deparó este viernes el sorteo del cuadro individual. Actual número 1 del ranking mundial y primer favorito en este certamen partisino, Alcaraz regresará así a la acción oficial por primera vez en más de tres semanas. Eso sí, entre medias participó en el Six Kings Slam, torneo de exhibición disputado en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí) y en cuya final perdió por 6-2 y 6-4 contra el italiano Jannik Sinner. Precisamente Sinner ejercerá como segundo cabeza de serie durante este Rolex Paris Masters 2025, que se jugará en La Défense Arena y donde el italiano se estrenará también en los dieciseisavos ante el estadounidense Alex Michelsen o el belga Zizou Bergs. Alcaraz y Sinner se han enfrentado en la final en los últimos cinco torneos oficiales en los que ambos han competido, incluido su choque por el título del último US Open; ahí Alcaraz se impuso en cuatro sets para recuperar el nº1 del ranking mundial por primera vez desde 2023. Este último Masters 1000 de la temporada tendrá mucho en juego para adjudicarse los lugares restantes en las Nitto ATP Finals, el colofón que en Turín (Italia) se pondrá al circuito mundial del 9 al 16 de noviembre sobre la pista dura del Inalpi Arena. El canadiense Felix Auger-Aliassime y el noruego Casper Ruud podrían enfrentarse en un emocionante partido de tercera ronda. Auger-Aliassime va noveno en la Carrera a Turín, con 410 puntos de ventaja sobre un Ruud que es el undécimo clasificado. Ambos jugadores, cautelosos con las lesiones, se retiraron este mismo viernes del ATP 500 de Basilea (Suiza). Además, el británico Jack Draper, décimo clasificado en esa Carrera, no competirá hasta el final de la temporada por lesión. Lorenzo Musetti, con el reto de debutar en esas Nitto ATP Finals, ocupa el octavo y último puesto de la clasificación; el italiano empezará a competir en París-Bercy ante su compatriota Lorenzo Sonego o un jugador procedente de la previa. Respecto al resto de españoles, en los treintaidosavos de final el balear Jaume Munar se medirá al ruso Daniil Medvedev y el malagueño Alejandro Davidovich jugará ante el francés Ugo Humbert. Y entre los otros nombres destacados, el serbio Novak Djokovic se ausentará por problemas físicos que arrastra desde el reciente Six Kings Slam.