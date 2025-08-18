Tenis: El objetivo es recuperarme para el US Open, Sinner

“Lo más importante es recuperarme, y luego ya veremos”, afirmó el tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, tras abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati ante el español Carlos Alcaraz (2) tras sólo 23 minutos de juego.

“Obviamente, estoy decepcionado. No me he sentido bien desde ayer. Incluso por la noche pensé que me recuperaría un poco mejor, pero no fue así”, explicó Sinner en la conferencia de prensa que ofreció tras dejar el court mientras perdía 5-0.

“Simplemente intenté salir para el público, pero hoy no fue mi día. Sucede. No quiero quitarle mérito a Carlos, que jugó un gran torneo”, aclaró el italiano sobre Alcaraz, que conquistó su primer título en el torneo de Cincinnati.

Pese a su retiro en la final, Sinner consideró como “muy positiva” su semana Cincinnati y destacó que llegar a la definición de un torneo Masters 1000 “siempre es un logro extraordinario”.

“Siento que estoy teniendo una temporada increíble. Así que sigamos adelante, sigamos esforzándonos como siempre digo. Esta semana fue una buena prueba para entender dónde está mi nivel.

Mi nivel es bueno, sin duda, pero al mismo tiempo, aún hay margen de mejora”, subrayó.

Sinner también aseguró que ya identificó “algunas áreas” en las que necesita mejorar si desea llegar lejos en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada en el que buscará revalidar su título de 2024.

“Trabajaremos mucho en mi saque y en mi porcentaje de primer servicio. Obviamente, también necesito recuperarme físicamente.

El objetivo siempre es mejorar, trabajar en todo para eliminar cualquier pequeño porcentaje de errores. Ese es el objetivo, y espero estar listo”, completó Sinner sobre el US Open, previsto del domingo 24 de este mes al 7 de septiembre. (ANSA).