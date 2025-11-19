Tenis.- El suizo Roger Federer entrará en el Salón de la Fama del Tenis en 2026

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El extenista suizo Roger Federer, número uno del mundo durante 310 semanas, fue elegido este miércoles para formar parte del Salón Internacional de la Fama del Tenis en la promoción de 2026.

"Es un tremendo honor ingresar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar junto a otros grandes campeones de este deporte", dijo el de Basilea, retirado desde 2022, en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

"A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de mis antecesores. Fue muy especial recibir la noticia en la Federación Suiza de Tenis (Swiss Tennis), acompañado por las nuevas generaciones de jugadores, en el lugar donde empezó mi trayectoria", añade.

Federer conquistó 103 títulos, únicamente superado por Jimmy Connors (109). La leyenda suiza levantó 20 trofeos de Grand Slam y ganó 28 coronas ATP Masters 1000, marcando una época junto a Rafa Nadal y Novak Djokovic, con un juego y estilo únicos.

"Ser reconocido de esta forma por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor. Tengo muchas ganas de ir a Newport el próximo mes de agosto para celebrar este momento especial con la comunidad del tenis", terminó.