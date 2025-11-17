Tenis.- El tenista español Carlos Alcaraz inicia una nueva etapa como número uno del ranking de la ATP

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press)

El tenista español Carlos Alcaraz vio oficialmente este lunes de nuevo su nombre en lo más alto del ranking mundial de la ATP tras su óptima participación en las Finales de la temporada disputadas en Turín (Italia) y que no pudo coronar con el título de 'maestro'.

El de El Palmar tenía en su mano recuperar el primer puesto en la clasificación y no falló. Necesitaba ganar tres partidos en la capital del Piamonte y se impuso en cuatro, cayendo únicamente en la final ante el italiano Jannik Sinner, que se queda con el número dos del mundo.

De este modo, el jugador murciano cerró su exitoso 2025 con 12.050 puntos, 550 más que el de San Candido, y comenzará su semana 47 total como número uno del mundo, un privilegio que mantendrá, como mínimo, hasta pasada el Abierto de Australia ya que su rival defiende allí muchos puntos por su condición de actual campeón, mientras que él tiene menos obligaciones por su derrota en cuartos de final ante el serbio Novak Djokovic.

Además, para el ganador de seis 'Grand Slams' será la segunda temporada, tras la de 2022, que acabe como el número uno del mundo del ranking masculino. Rafa Nadal y él son los únicos tenistas españoles en haber logrado acabar en lo más alto en una temporada desde que se instauró el ranking, aunque el de Manacor lo hizo un total de cinco campañas (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019).

Y el gran dominio de Alcaraz y Sinner durante la temporada y en la actualidad en el circuito se evidencia por la brecha ya abierta por ambos con el resto de rivales. El alemán Alexander Zverev, número tres, se encuentra a casi 6.890 puntos del español y a 6.340 del italiano, y el serbio Novak Djokovic, que pese a todo cierra el 2025 en el 'Top 4', a 7.220 y 6.670 respectivamente.

En cuanto al resto del ranking, destaca el ascenso a la quinta plaza, la mejor de su carrera, del canadiense Felix Auger-Aliassime, semifinalista en las Finales de la ATP ante Alcaraz, mientras que el resto del 'Top 10' lo completan los estadounidenses Taylor Fritz (6º) y Ben Shelton (9º), el australiano Alex de Miñaur (7º), el italiano Lorenzo Musetti (8º) y el británico Jake Draper (10º). El español Alejandro Davidovich cierra el año en la decimocuarta plaza.