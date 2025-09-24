Tenis: El tenista español Jaume Munar cae ante Berrettini en su debut en Tokio

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Jaume Munar, número 40 del mundo, perdió este miércoles (4-6 y 2-6) en 1 hora y 36 minutos contra el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa esta semana sobre pista dura.

El balear regresaba a las canchas tras el último Abierto de Estados Unidos, en el que firmó su mejor torneo en un 'Grand Slam' llegando a octavos de final, y después de representar a España en la Copa Davis, aunque no pudo con la superioridad del número 56 del ranking.

Y lo hacía ante un complicado rival como Matteo Berrettini. El italiano amenazó con romper el saque desde el principio del partido con hasta tres bolas de 'break' a su favor, pero no lo conseguiría hasta en el quinto juego, justo después de salvar un 0-40 con su saque.

Esta rotura le pesó al mallorquín, que ya no dispuso de más opciones al resto en todo el set, perdiéndolo por 4-6. Y el segundo parcial no pudo comenzar peor para Munar, que cedió su saque en el primer juego, yendo a remolque el resto del encuentro.

Con el 1-2 en el marcador tuvo dos opciones para igualar el set, aunque le pasó lo mismo que al inicio del partido, no las aprovechó y al siguiente juego volvió a perder el servicio. Berrettini se mantuvo intratable y terminó cerrando el duelo con un 2-6.