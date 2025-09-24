Tenis: El tenista italiano Jannik Sinner confirma que está "trabajando en cosas nuevas" para su juego

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista italiano Jannik Sinner reconoció que actualmente está "trabajando en cosas nuevas" para dar más variedad a su juego y en base al aprendizaje de la derrota sufrida ante el español Carlos Alcaraz en la final del Abierto de los Estados Unidos y dejó claro que "un paso adelante siempre es mejor que dos atrás".

"Hemos estado reflexionando mucho sobre esa final y estamos trabajando en cosas nuevas, cambiando muchos pequeños detalles. La cantidad de errores en este momento es, sin duda, un poco mayor, pero espero que esto se recupere", señaló Sinner a los medios antes de su debut en el torneo de Pekín, en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El número dos del mundo cree que "es sólo cuestión de tiempo" que se puedan ver los beneficios de estos cambios, aunque también admitió que no sabía "cuánto" de esas modificaciones podría "introducir en la pista". "Una cosa es el entrenamiento y otra es el partido, ya veremos", advirtió.

"Estoy muy motivado. Es genial trabajar en algo nuevo, y luego veremos cómo termina. Siempre intentamos avanzar y un paso adelante siempre es mejor que dos atrás. Veamos qué podemos hacer", añadió el de San Candido.