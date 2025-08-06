Tenis: el US Open más rico de la historia

Serán 15 millones más que los que repartió el torneo en la anterior edición, lo que representa un incremento del 20%, que asciende al 39% en lo que hace a los premios que recibirán los campeones.

Los últimos en sentarse en el trono del US Open fueron la bielorrusa Aryna Sabalenka y el italiano Jannik Sinner, actuales número uno del ranking femenino y masculino, respectivamente, y quienes hace un año percibieron US$3,6 millones por su consagración, cifra que este año se eleva a cinco millones.

Quienes resulten ser finalistas, tendrán un "premio consuelo" de dos millones y medio de dólares, en tanto que los semifinalistas embolsarán 1,26 millones, los que avancen a cuartos cobrarán US$660.000 y quienes se instalen en octavos percibirán US$400.000 cada uno.

Pero no serán los animadores de los torneos de individuales los únicos favorecidos, pues los campeones del torneo de dobles masculino, femenino y mixto cobrarán un 23% más respecto de lo que recibieron los ganadores en 2024 y por primera vez en la historia cobrarán un millón de dólares en cada caso, obviamente a repartir entre los integrantes de cada equipo.

A todo esto hay que sumarle un reembolso por gastos de viaje que los organizadores del torneo otorgarán a los participantes y que asciende a US$1000, así como dos habitaciones en el hotel oficial (la cifra desciende a US$600 por día en el caso de que el tenista opte por otra instalación). (ANSA).