Tenis: Errani-Paolini avanzan

A las semifinales del torneo de dobles en Cincinnati

La dupla "azzurra", campeona olímpica en los Juegos de París 2024 y de Roland Garros este año, se impuso por 6-3 y 6-3 ante la integrada por la estadounidense Peyton Stearns y la checa Marketa Vondrousova.

Paolini y Errani habían accedido a cuartos de final sin despeinarse gracias al abandono de la pareja conformada por la polaca Magda Linette y la danesa Clara Tauson y chocarán por el pasaje a la final frente a la china Guo Hanyu y la rusa Alexandra Panova, que se instalaron en semifinales sin jugar también por la deserción de la checa Barbora Krejcikova y la letona Jelena Ostapenko.

En la otra semifinal se enfrentarán la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez frente a la canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe. (ANSA).

