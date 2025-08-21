Tenis: Errani y Vavassori, bicampeones del US Open

Errani y Vavassori se impusieron con parciales de 6-3, 5-7 y 10-6 ante Swiatek Ruud en la final del torneo disputado con la nueva fórmula "short", es decir, tres sets al mejor de 4 games en las rondas iniciales y 6 games con super tie-break en el tercero de la final.

"Nuestro secreto es que practicamos mucho para este formato, el dobles mixto: somos amigos, y en la cancha es divertido", afirmó Vavassori, quien pidió asistencia médica en el segundo set por un problema en el muslo izquierdo.

"El año pasado, en la final aquí, la miré a la cara y pensé: 'Vamos a ganar'. Sabíamos que éramos mucho más organizados que los demás. Somos muy buenos amigos, y eso nos ayuda: el dobles es un producto que funciona, el público se volvió loco, vieron muchos tiros geniales", agregó el italiano.

"Es un punto de partida para el dobles, mixto o no: el individual siempre será el rey, pero el dobles puede crecer mucho", destacó Vavassori a Supertennis tras coronarse en Nueva York con Errani.

"Fue una locura. Fue increíblemente difícil volver al partido después de perder el segundo set. Andrea me dio un impulso increíble: me lo paso genial con él, y en el super tie-break hizo cosas que sólo él en el mundo puede hacer", elogió a su vez Errani a su compañero.

La pareja "azzurra" llegó a la final tras vencer con un doble 4-2 a los estadounidenses Danielle Collins y Christian Harrison (reemplazante del italiano Jannik Sinner), mientras que Swiatek y Casper Ruud superaron a la también norteamericana Jessica Pegula y al británico Jack Draper por 3-5, 5-3 (10/8) y 10-8 (10/8).

"Supongo que demostraron que los especialistas en dobles mixtos son tácticamente más inteligentes que los jugadores de individuales", comentó Swiatek durante la ceremonia de premiación.

"En general, el tenis no ha cambiado mucho sus reglas en los últimos años. ¿Por qué no probar algo nuevo?", se preguntó Ruud tras caer con Vavassori-Errani, que este año también conquistaron el torneo de dobles mixto de Roland Garros. (ANSA).