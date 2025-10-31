Tenis. Esfuerzo, sostenibilidad y atención al detalle, claves de Lexus como *partner* oficial del ATP Masters 1000 de París

PARÍS, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Esfuerzo, atención al detalle y sostenibilidad son tres de los pilares que marcan el estreno de Lexus como colaborador y coche oficial del ATP Masters 1000 de París, que se disputa por primera vez en La Dèfense Arena de la capital francesa, un recinto que espera recibir a más de 240.000 espectadores hasta el 2 de noviembre.

El recinto deportivo cubierto más grande de Europa se ha convertido en la sede del tenis mundial en la última semana y se han visto caras como las de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Los deportistas apuran el penúltimo torneo antes de las ATP Finals, que se celebrarán del 9 al 16 de noviembre en Turín (Italia) y las nuevas instalaciones estaban preparadas para ello.

La cancha central, con capacidad para 17.000 personas, es el corazón de este gigante del tenis. Se trata de un espacio monumental dotado de la última tecnología, donde cada punto se vive con detenimiento y fervor por este deporte.

Sin embargo, hay mucho más allá de esos miles de asientos. La Dèfense Arena cuenta con otra pista con cabida para 4000 aficionados y otras dos canchas más que también albergan partidos. Los asistentes pueden disfrutar del mejor tenis mundial desde las gradas, pero también tienen disponible una zona VIP desde donde vivir cada partido, el Club Légendes, que permite vivir una experiencia única.

La de París es una de las últimas citas de la temporada y los tenistas tienen a su disposición instalaciones en las que entrenar y disfrutar de sus horas en la ciudad de la luz. Así, esta zona cuenta con gimnasio, cancha de entrenamiento, zona de descanso y de juegos, peluquería e incluso, candy bar.

El esfuerzo y la atención al detalle son dos de los valores que caracterizan al tenis y que comparte con la marca de coches japonesa, Lexus, que por primera vez es Official Partner y coche oficial del ATP Masters 1000 de París. Así lo asegura el director de Marketing y Comunicación de Lexus Europa, Aurelio García, que explicó que Lexus comparte "muchísimos valores" con el tenis, como "el esfuerzo, la atención al detalle y la cultura del perfil del deporte".

Según indicó, Lexus tiene buena relación con las organizaciones que impulsan el tenis, como las federaciones o la ATP, y la marca nipona es "bastante más que un simple sponsor", ya que suelen trabajar conjuntamente para permitir la evolución de los torneos. En el caso de París, se trata del primer año que Lexus se incorpora al programa de patrocinio de este torneo de ATP en París, ya que hasta ahora la marca participaba como colaborador.

FLOTA DE COCHES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS Al ser coche oficial del torneo, Lexus ha aportado 55 vehículos eléctricos (RZ), así como híbridos e híbridos enchufables, que van desde el modelo NX hasta el RX. Su presencia llega también a la cancha, con un LBX a pie de la pista central del torneo parisino. Además, ha impulsado elementos del torneo que elevan su posición, como mejoras en el área comercial o las instalaciones.

La sostenibilidad es capital para el torneo, un aspecto en el que coincide 100% con Lexus a la hora de trabajar, ha explicado García. El compromiso de la marca con el tenis también se ve con el apoyo a los jugadores. De hecho, la marca trabaja a diferentes niveles. Desde jugadores de primer nivel, como Paula Badosa, hasta tenistas que están consolidando su posición, o jugadores jóvenes que están despuntando.