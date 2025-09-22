Tenis. España conquista el Campeonato de Europa de pickleball en Roma

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de pickleball, un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa, ha conquistado el Campeonato de Europa, que ha celebrado su segunda edición en el Foro Itálico de Roma.

Con cuatro medallas de oro y tres de bronce, el equipo capitaneado por Esteban Martínez ha destronado a Inglaterra, que se ha colgado la plata, en lo más alto del podio, mientras que Italia ha logrado el bronce. España ha sumado 18 puntos en la clasificación general por naciones, tras alcanzar la final en siete de las diez categorías en juego; en cuatro de ellas se ha colgado el oro: en dobles femenino absoluto, en individual masculino, en dobles masculino y en dobles mixto en sénior +50. Además, los representantes españoles han logrado la medalla de plata en dobles masculino, dobles mixto absoluto y dobles femenino +50. Con ello, se subien al primer puesto general en un campeonato en el que han participado 30 países.

Marcello Jardim Pavia ha liderado el triunfo español, logrando la victoria en las pruebas individual, dobles y dobles mixto +50. En esta categoría han formado también Mónica Ramírez, Dani Paco López, Araceli Senciales, Gabriel Satrústegui, Nuria Salvador, Juan Bernardo Avilés y Carmen Errejón.

En las pruebas absolutas han competido Pep Canyadell, Claudia Caymel, Ignasi de Rueda, Sabrina Méndez, Mauro García Sánchez, Sara Chumillas, Claudio Quiñones y Glauka Carvajal.