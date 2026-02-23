Tenis: Etchverry, campeón en Río de Janeiro

Etcheverry escaló al puesto número 33 del ranking tras vencer ayer con parciales de 3-6, 7-6 (7/3) y 6-4 a Tabilo (68) en la final del torneo disputado sobre la arcilla de la ciudad brasileña.

El argentino de 26 años superó a Tabilo horas después de haber vencido también ayer por 4-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4) en semifinales al checo Vit Kopriva (87) en un partido que debió ser suspendido el sábado 21 por la lluvia cuando Etcheverry perdía por 5-4 en el primer set.

Antes de coronarse en el torneo brasileño, Etcheverry había perdido la final de los torneos de Santiago y Houston en 2023 y la definición del certamen de Lyon en 2024. (ANSA).