Tenis: exitoso debut de Alcaraz y Sabalenka en Australia

Alcaraz, de 22 años, venció al australiano Adam Walton (81) con parciales de 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 para avanzar a la segunda ronda del primer torneo de Grand Slam de la temporada, en el que busca su primer título.

"Superar las dificultades sirve sobre todo para las rondas siguientes", subrayó Alcaraz, que en la próxima instancia se medirá con el alemán Yannick Hanfmann (102) en un duelo previsto el miércoles 21.

El español buscará destronar al italiano Jannik Sinner (2), bicampeón defensor del Abierto de Australia que debutará el martes 20 contra el francés Hugo Gaston (93), partido para el cual el "azzurro" se preparó entrenándose con el chino Juncheng Shang (318).

Otro "top ten" del ranking masculino que debutó con éxito fue el alemán Alexander Zverev (3), quien debió esforzarse para superar al canadiense Gabriel Diallo (41) con parciales de 6-7 (1/7), 6-1, 6-4 y 6-2.

"Cuando vi el sorteo no estaba especialmente contento porque Gabriel es un joven increíblemente talentoso y agresivo. Me costó encontrar el ritmo en el primer set, y luego no pude conectar de inmediato. Una vez que me metí en el partido, me sentí bien, pero no fue fácil", reconoció Zverev.

Mucho peor le fue a Cobolli (22), quien cayó inesperadamente por 7-6 (7/1), 6-4 y 6-1 con el británico Arthur Fery (185), quien ingresó al cuadro principal desde la qualy y se impuso al cabo de 2 horas y 14 minutos de juego.

Cobolli, que ya había vencido a Fery en sus dos antecedentes en la categoría juvenil, reveló que sufrió dolores de estómago durante el partido que marcó su primera derrota en un Grand Slam contra jugador ubicado por debajo del puesto 40 del ranking.

"Estoy muy triste, pero son cosas que no se pueden controlar. Empecé a sentirme mal justo antes del partido. No creo que tenga que ver con la tensión, porque cada vez me siento peor", afirmó Cobolli, quien había llegado a la tercera ronda del Abierto de Australia en 2024.

En cambio, Italia celebró la victoria de Paolini (8) en la Rod Laver Arena contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (102), proveniente de la qualy, con parciales de 6-1 y 6-2 al cabo de 1 hora y 9 minutos de juego.

"Estoy contenta con mi forma de afrontar este partido. No fue un partido fácil por varias razones: porque es una jugadora peligrosa que sabe jugar muy bien al tenis, porque venía de la fase previa, porque era su primer partido en el Rod Laver Arena y porque había varias condiciones que podrían haberme puesto un poco nerviosa", declaró Paolini.

"Sin embargo, desde el momento en que pisé el court, intenté mantener una buena actitud, y así lo hice durante todo el partido: mantuve la concentración alta, cometí pocos errores y pegué muchos primeros servicios. Estoy contenta con mi juego, considero que fue un partido sólido", analizó la italiana.

Paolini, que llegó a la final de Roland Garros y de Wimbledon en la temporada 2024, espera a la ganadora del duelo entre la eslovena Veronika Erjavec (102) y la polaca Magdalena Frech (57) en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde Sabalenka inició con éxito su camino en la búsqueda de su tercer título tras sus coronaciones en 2023 y 2024.

Sabalenka se impuso ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118), que disputa el torneo gracias a un "wild card", con parciales de 6-4 y 6-1 al cabo de 1 hora y 17 minutos de juego y en la próxima ronda enfrentará a la china Zhuoxuan Bai (702), quien sorprendió al superar a la rusa Anastasía Pavlyuchenkova (47) por 6-4, 2-6 y 7-6 (12/10).

En cambio, la ucraniana Elina Svitolina (12) superó por 6-4 y 6-1 a la española Cristina Bucsa (52) y la griega Maria Sakkari (53) venció por 6-4 y 6-2 a la francesa Leolia Jeanjean (103).

El cuadro femenino ya registró un par de sorpresas, pues la ucraniana Marta Kostyuk (20) perdió con Elsa Jacquemot por 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) y 7-6 (10/7) en el primer partido del Abierto de Australia definido con tres tie-breaks.

Asimismo, la turca Zeynap Sonmez (112) superó por 7-5, 4-6 y 6-4 a la rusa Ekaterina Alexandrova (11), mientras que Dayana Yastremska (28) cayó con parciales de 6-4 y 7-5 ante la rumana Gabriela Ruse (77).

Mucho mejor le fue a kazaja Yulia Putintseva (94), quien superó a la brasileña Beatriz Haddad Maia (61), mientras que la estadounidense Caty McNally (85) venció por 6-3 y 6-1 a la japonesa Himeno Sakatsume (140), quien arribó desde la "qualy".

Por último, los aficionados despidieron con una ovación a la estadounidense Venus Williams (146), de 45 años y quien perdió por 6-7 (5/7), 6-3 y 6-4 contra la serbia Olga Danilovic (69) tras haber recibido un "wild card" para disputar el primer Grand Slam de la temporada. (ANSA).