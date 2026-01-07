Tenis: exitoso debut de Musetti Hong Kong

Musetti, de 23 años, reaccionó a tiempo, pues tras perder el primer set por 7-6 (7/3), se quedó con las dos mangas siguientes con parciales de 6-2 y 6-4 ante Etcheverry (26).

"Tomás empezó bien, sacó muy bien, me costó encontrar mi ritmo.

A medida que avanzaba el partido, jugué con más intensidad.

Estoy contento con la victoria", afirmó Musetti, que en la próxima ronda enfrentará al hongkonés Coleman Wong (150), quien sorprendió al superar por 1-6, 7-5 y 7-5 al canadiense Gabriel Diallo (40).

"Estoy contento en Hong Kong, me siento como en casa. El público me recibió muy bien y el recinto incluso ha mejorado. Siempre me alegra empezar el año aquí. Espero que sea una semana larga", completó el italiano, que por primera vez es el favorito a ganar el torneo ATP 250 asiático. (ANSA).