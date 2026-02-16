Tenis: Exitoso debut de Sinner en Doha

Sinner, de 24 años, venció con parciales de 6-1 y 6-4 a Machac (25) al cabo de 1 hora y 10 minutos de juego 17 días después de su caída contra el serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, en semifinales del Abierto de Australia.

"Me sentí bien en el campo. También me siento bien físicamente, aunque cada partido será más difícil contra nuestros rivales.

Tuve la suerte de entrenarme aquí unos días, aunque nunca había hecho tanto viento como hoy, pero por suerte me adapté bien", afirmó Sinner en un reportaje que ofreció tras el partido al ex futbolista inglés Rio Ferdinand.

Sinner enfrentará en la segunda ronda del ATP 500 de Doha al australiano Alexei Popyrin (53), quien venció por 6-0 y 6-2 al qatarí Mubarak Shannan Zayid, quien se ubica en el puesto 2.092 del ranking mundial.

El historial entre Sinner y Popyrin registra un triunfo para cada uno, aunque el italiano se impuso en el duelo más reciente, pues ganó por 6-3, 6-2 y 6-2 en el US Open 2025, en cuya final el número 2 del mundo cayó con el español Carlos Alcaraz (1), campeón del Abierto de Australia 2026 y quien debutará mañana en Doha con el francés Arthur Rinderknech (30).

En tanto, el también tenista italiano Matteo Berrettini (57) decidió iniciar la temporada 2026 en el ATP 500 de Río de Janeiro, que se juega sobre arcilla y es el torneo de mayor prestigio en América Latina con premios por 2,5 millones de dólares.

"Mi abuela nació aquí, parte de la familia aún vive aquí y tengo muchos amigos. Me trajo aquí por primera vez cuando tenía diez meses, y he vuelto ocho o nueve veces desde entonces. Me siento como en casa", explicó Berrettini.

"Me siento bien, estoy motivado. Físicamente, tenísticamente y mentalmente, puedo estar mejor, pero afortunadamente, quedan muchos torneos por delante", añadió Berrettini, quien debió retirarse del Abierto de Australia por problemas abdominales.

