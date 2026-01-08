Tenis: federación de Kenia admite "error" por wild card a egipcia Abdelkader

"Abdelkader ha ottenuto un invito dopo aver presentato una richiesta formale corretta" ha aggiunto la federazione keniana, spiegando a sua discolpa che un posto si era liberato all'ultimo minuto nel tabellone finale dopo il ritiro della giocatrice a cui questa wild card era inizialmente destinata. "Abdelkader era l'unica altra giocatrice ad aver richiesto un invito", che le Š stato quindi concesso "sulla base delle informazioni fornite" dall'egiziana e "al fine di mantenere un tabellone completo ed equilibrato, sostenendo al contempo lo sviluppo del tennis in Africa". "Col senno di poi", la federazione "riconosce che questa wild card non doveva essere concessa" e "far… in modo che una situazione del genere, estremamente rara, non si ripeta mai pi—". La Federtennis egiziana dal canto suo ha negato di aver avuto un qualche ruolo nella vicenda. La 21enne a Nairobi avrebbe disputato la sua prima partita da professionistica.

