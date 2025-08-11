Tenis: Federer jugará exhibición en Shanghái
Será durante el Masters 1000 de esa ciudad de China
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Federer, de 44 años y quien se retiró en 2022, protagonizará el evento "Roger & Friends Celebrity Doubles Match" con los actores locales Donnie Yen y Leo Wu, además de la extenista asiática Jie Zheng, que ganó títulos de torneos de dobles en el Abierto de Australia y en Wimbledon durante 2006.
"Me alegra anunciarles que jugaré un partido de dobles en Shanghái, un lugar que siempre es especial para mí y para la afición. Nos vemos el 10 de octubre. Los espero", afirma Federer en un video publicado en redes sociales para promocionar el duelo que se jugará en el Qizhong Forest Sports City Arena.
(ANSA).
Otras noticias de Roger Federer
Más leídas
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
Giovani Lo Celso: “Scaloni es de esos entrenadores que te cambian como persona”
- 3
Radiografía de Flamengo, el gigante a vencer en la Copa Libertadores con figuras con pasado en River
- 4
Quién era Miguel Uribe Turbay y cuáles son la hipótesis del atentado contra el senador de Colombia