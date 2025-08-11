Tenis: Federer jugará exhibición en Shanghái

Federer, de 44 años y quien se retiró en 2022, protagonizará el evento "Roger & Friends Celebrity Doubles Match" con los actores locales Donnie Yen y Leo Wu, además de la extenista asiática Jie Zheng, que ganó títulos de torneos de dobles en el Abierto de Australia y en Wimbledon durante 2006.

"Me alegra anunciarles que jugaré un partido de dobles en Shanghái, un lugar que siempre es especial para mí y para la afición. Nos vemos el 10 de octubre. Los espero", afirma Federer en un video publicado en redes sociales para promocionar el duelo que se jugará en el Qizhong Forest Sports City Arena.

