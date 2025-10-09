Tenis.- Fernández-Reid y Yui-Van Koot, finales del Enrique Esteire Open de tenis en silla de la Rafa Nadal Academy
Tenis: Fernández-Reid y Yui-Van Koot, finales del Enrique Esteire Open de tenis en silla de la Rafa
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El tenista argentino Gustavo Fernández y el británico Gordon Reid protagonizarán este viernes la final masculina individual del torneo Enrique Esteire Open de tenis en silla de ruedas, que se está disputando en la Rafa Nadal Academy, mientras que la japonesa Kamiji Yui y la neerlandesa Aniek Van Koot pelearán por el título femenino.
Fernández, actual número tres del ranking mundial y primer favorito del evento, privó de estar en la final al español Dani Caverzaschi, al que batió en tres sets de un partido muy competido para citarse con Reid, quinto del mundo y segundo cabeza de serie, que pudo con el chino Ji Zhenxu en dos mangas.
El tenista argentino y el británico dirimirán este viernes en las instalaciones de la academia del extenista español Rafa Nadal quién levanta el trofeo de campeón de la tercera edición de este torneo, mientras que la japonesa Kamiji Yui y la neerlandesa Aniek Van Koot, la número uno y dos del mundo, prometen un emocionante duelo por el título femenino.
Otras noticias de Gustavo Fernández
- 1
“Es un caso asombroso”: hace 25 años le dijeron que iba a desarrollar Alzheimer, ¿por qué no le pasó?
- 2
“Sin acelerar, pero tampoco frenando”: en lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%
- 3
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 4
Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política