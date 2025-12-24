Tenis: Ferrero entrenaría a Sinner

"Es un momento difícil", reconoció con sinceridad y en diálogo con "Marca" el ex número uno del mundo en sus tiempos y campeón en Roland Garros en 2003, cuando se refirió a la separación con su pupilo después de siete años de trabajo en conjunto y 24 títulos conquistados, seis de ellos en torneos de Grand Slam, tras haber alcanzado también la cima del escalafón.

"Vivíamos todo con gran intensidad y por eso en este momento me siento herido. Todo duelo necesita tiempo para ser elaborado e imagino que me hará mal verlo jugar por televisión porque yo estaba enamorado de su tenis, de su carisma. Seguramente encontraré la fuerza para convertirme en un fanático suyo más", confesó Ferrero, al aclarar que por el momento no tiene planes para el futuro.

En ese sentido no descartó volver a formar parte del equipo de Alcaraz y hasta consideró que si tuviera una oferta para entrenar a Sinner, lo pensaría. "Si llega otra oportunidad, la evaluaré. Ya he recibido alguna, pero mi cabeza sigue estando enfocada en Carlos. Hoy me resultaría imposible volver a entrenar a otro. Después de ocho años sin parar un minuto, estar en casa es algo que se aprecia", concluyó.

En relación con los motivos que derivaron en el fin de la relación con el número uno, Ferrero apuntó a "no compartir algunos puntos de vista. Había cuestiones en las que no lográbamos ponernos de acuerdo con su entorno. Ellos cuidaban sus intereses y yo los míos y al final optamos por separarnos, aunque después del ATP Finals de Turín (Alcaraz perdió la final con Sinner, Ndr), la idea era seguir adelante juntos".

"Nunca existió un conflicto y Samuel López (el nuevo entrenador de Alcaraz, Ndr) trajo aire fresco. Pudimos haber seguido juntos después de una gran temporada", explicó al aclarar que lo sucedido "no afecta para nada nuestra amistad y por eso no le cierro la puerta a la posibilidad de volver a trabajar con él.

Le deseo lo mejor para el futuro porque tiene la oportunidad de convertirse en el mejor tenista de la historia".

López, histórico entrenador de Pablo Carreño Busta, será el encargado de tomar la posta que dejó Ferrero, quien destacó que "su incorporación al equipo buscaba precisamente evitar que nuestra relación se deteriorase. Ver las cosas desde otra perspectiva fue positivo porque Samuel conoce a Carlos y tiene la experiencia necesaria para gestionarlo. Lo conozco desde hace muchos años", explicó.

Ferrero, que supo entrenar también al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking, aclaró que la ruptura con Alcaraz no fue provocada por cuestiones meramente económicas y le deseó que pueda seguir "creciendo como profesional y como persona sabiendo que deberá enfrentar la presión de tener que tratar de ganar siempre", como le sucedió a su mando, cuando el objetivo era "buscar la forma de mantenerlo siempre motivado".

Alcaraz afrontará su primer torneo tras la partida de Ferrero en el Abierto de Australia, que el tenista consideró como el principal objetivo de la próxima temporada para consagrarse en el único Grand Slam que aún no ha podido ganar.

"Carlos tiene el nivel necesario para superar las dificultades que presenta ese torneo jugando como sabe hacerlo", explicó el elegido como "Entrenador del año" en 2025.

"No logramos conquistarlo juntos, pero él tiene margen para seguir mejorando tanto a nivel físico, técnico y mental y para eso no debe confiarse demasiado en el ranking", completó al recordar que "cuando lo conocí ya tenía capacidades impresionantes en esos aspectos", al confesar que se siente "en paz conmigo mismo porque lo di todo y espero que mi trabajo sea reconocido. Si he sido más que un entrenador, le toca decirlo a él, pero sí puedo asegurar que me dediqué al 100 por ciento".

(ANSA).