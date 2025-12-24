Tenis.- Ferrero se siente "apenado" por su ruptura con Alcaraz: "Cerrar la puerta no sería la forma de terminar"

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - Juan Carlos Ferrero, exentrenador del tenista español Carlos Alcaraz desde hace unos días, admitió que se siente "un poco apenado" por no continuar con el murciano, con el que no se pudo poner "de acuerdo en ciertos puntos" del contrato, lo que no empaña la "historia muy bonita" que han vivido y que tampoco descarte volver a ser su técnico en el futuro.

"Es normal sentirse apenado. Es una noticia triste para el mundo del tenis y para todo el equipo. Éramos un equipo muy unido y por ciertos puntos no se puede seguir y estamos todos un poco apenados", confesó Ferrero en una entrevista con 'TVE'.

En cuanto a cualquier problema contractual, el extenista aclaró que "a final de cada año siempre se repasa el contrato por si hay ciertas novedades sobre todo por parte de ellos". "Al final hubo ciertos puntos en los que no hemos podido ponernos de acuerdo. Obviamente, no voy a entrar en detalles, pero ya se sabe que al final en aspectos deportivos siempre hay ciertos contratos y ellos piensan que lo mejor eran unos puntos y yo otros", advirtió.

Con todo, tiene claro que "cerrar la puerta" a volver a entrenar con el murciano "con la relación" que han mantenido durante muchos años "no sería la forma de terminar". "Al final, hemos vivido algo muy especial, muy bonito, todo el equipo, y el cariño siempre va a estar ahí. Aunque no nos pongamos de acuerdo en ciertos puntos, la amistad va a seguir siendo absolutamente la misma y desde aquí le deseo un 2026 con muchos éxitos y que siga creciendo como jugador que ha sido el objetivo siempre de todos", subrayó.

Ferrero insistió en que "la relación es buena con todos" los que rodean al número uno del mundo y recalcó que no quería "señalar a nadie". "Siempre ha sido una relación desde que empezamos muy buena y siempre puede haber aspectos a debatir entre todos, por eso hemos sido siempre un equipo y lo hemos sacado adelante. Esta vez no ha sido así y hay que aceptarlo e intentar salir hacia adelante", afirmó.

"¿Con qué me quedo? Con las experiencias, los recuerdos. Hemos vivido una historia muy bonita en la que él era un jugador con un potencial impresionante y tanto el equipo como yo hemos sido capaces de sacar esos sueños que tenía él dentro y poder cumplirlos. Lo vamos a recordar todos con muy buenos ojos. El legado que se deja es muy bonito y, de corazón, Carlos, que te vaya muy bien, a ti y a todo el equipo, ya sabes que aquí siempre me vas a tener", añadió el exnúmero uno del mundo.

Ahora, de cara al 2026 y del primer 'grande' de la temporada en Melbourne (Australia), donde podría completar el 'Grand Slam', le recomienda que entrene "con las mismas ganas, entrega y lucha de siempre y prepararse lo mejor posible para un torneo que obviamente tiene muchas ganas".

"Creo que es un torneo que es especial para él porque es el único que le queda en cuanto a 'Grand Slam', pero desde adentro siempre lo hemos intentado vivir con normalidad y sin demasiada presión, que es lo que tiene que hacer, intentar ir a por ello y ya está", sentenció.