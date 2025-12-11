Tenis.- Garbiñe Muguruza, nueva codirectora del Mutua Madrid Open

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Mutua Madrid Open ha anunciado este jueves que Garbiñe Muguruza se ha incorporado como co-directora del torneo, un cargo que compartirá con Feliciano López, consolidando así un modelo de liderazgo compartido y único en el mundo del tenis.

Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro.

Exnúmero uno mundial y campeona de dos títulos de Grand Slam --Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017--, entre otros muchos logros como las WTA Finals que ganó en el 2021, y de las que ahora es directora del torneo, Muguruza se retiró oficialmente en la temporada 2024. A sus 32 años, la española asume la co-dirección del evento junto a Feliciano López, que lleva en el cargo desde 2019, cuando relevó a Manolo Santana.

La decisión de incorporar a Muguruza ha nacido directamente de la figura de Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open. Siempre buscando mejoras que generen un gran impacto, desde que el evento se celebró por primera vez en España en 2002, Tsobanian ha querido ir un paso más allá con el nuevo modelo de co-dirección, reforzando así la atención, el cuidado y las necesidades de los jugadores de los circuitos ATP y WTA.

Muguruza se mostró ilusionada y preparada para la nueva aventura que tiene por delante. "Asumir la co-dirección del Mutua Madrid Open es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte", apuntó.

La extenista española afirmó que el Mutua Madrid Open es "uno de los mejores torneos del mundo" por su "capacidad organizativa", por lo que "ofrece a los jugadores" y por la "experiencia única que brinda a los aficionados". "Conozco muy bien cómo viven los jugadores cada día en un evento de esta magnitud-las necesidades, las exigencias, los pequeños detalles que marcan la diferencia-y creo que esa sensibilidad es fundamental para seguir haciendo crecer un torneo de este nivel", agregó.

"Mi objetivo, junto con Feliciano, será aportar esa experiencia y contribuir a que Madrid continúe siendo una referencia de vanguardia en el mundo del tenis, un torneo moderno, igualitario, ambicioso y plenamente conectado con el futuro del juego. Me ilusiona mucho trabajar en un proyecto que apuesta de verdad por la igualdad entre hombres y mujeres, también en los puestos de decisión, y que sigue marcando el camino para ambos circuitos", concluyó la nueva co-directora del torneo.

Feliciano López, por su parte, quiso dar la bienvenida a su nueva compañera de viaje en el Mutua Madrid Open. "La llegada de Garbiñe es una noticia fantástica para el torneo y una señal muy clara de hacia dónde queremos ir como organización. Su experiencia al más alto nivel y su capacidad para entender tanto lo que necesitan los jugadores como lo que busca el público aportarán muchísimo al Mutua Madrid Open", dijo.

El toledano subrayó que Muguruza conoce el torneo "desde dentro" y sabe lo que lo hace "especial". "Madrid siempre ha sido pionero, un torneo que no se conforma y que no tiene miedo a innovar cuando otros prefieren esperar. Incorporar a Garbiñe a la co-dirección no solo fortalece al torneo desde un punto de vista deportivo y organizativo, sino que también refuerza nuestro compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del tenis, incluido el liderazgo", concluyó.