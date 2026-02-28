Tenis: Gran jornada para italianos

Cobolli (20) derrotó en un durísimo duelo que se extendió por dos horas y 26 minutos al serbio Miomir Kecmanovic (84) y que se resolvió en favor del "azzurro" con parciales de 7-6 (7/5), 3-6 y 6-4 para dejarlo a un paso de su tercera corona en el circuito tras las conquistadas el año pasado en Bucarest y en Hamburgo.

El último rival por el trono que dejó vacante el checo Tomas Machac será el estadounidense Frances Tiafoe (28), que tampoco la tuvo fácil para desembarazarse de su compatriota Brandon Nakashima (29), al que derrotó por 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4.

Darderi (21) superó en el ATP 250 de Santiago de Chile al también italiano Andrea Pellegrino (137), quien llegó procedente de la "qualy" por 6-3, 3-6 y 6-2 al cabo de poco más de dos horas de juego y se las verá con el argentino Sebastián Báez (52).

Báez, campeón de este torneo en 2024 y finalista en 2022 y en 2025, superó por 7-6 (7/2) y 6-1 al local Alejandro Tabilo (42), en una jornada en la que el también argentino Francisco Cerúndolo (19) se instaló en semifinales.

El flamante campeón del ATP 250 de Buenos Aires derrotó por un contundente marcador de 6-1 y 6-1 al estadounidense Emilio Nava (79) y se las verá en la otra llave por el pasaje a la final con el alemán Yannick Hanfmann (81), vencedor por 3-6, 6-2 y 6-2 del lituano Vilius Gaubas (107).

Paolini (7), en tanto, se instaló también en las semifinales del WTA 500 de Mérida al superar a la británica Katie Boulter (69) en un partido en el que cedió el primer set por 6-0, pero reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 6-3 y 6-3.

La italiana buscará su pasaje a la final del torneo frente a la española Cristina Bucsa, que se impuso por 6-3 y 6-4 ante la turca Zeynep Sonmez (81), mientras que por la otra llave chocarán la polaca Magdalena Frech (57), que derrotó por 6-3, 4-6 y 6-3 a la checa Marie Bouzkova (34), y la china Shuai Zhang (12), vencedora de la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva (122) por 6-1 y 6-3.

