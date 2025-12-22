Tenis: Homenaje para Nicola Pietrangeli

El club TC Parioli presentó oficialmente la placa que colocará en su court número 4 con el nombre de Pietrangeli, que ya había sido homenajeado en vida con el bautismo de una cancha en el Foro Itálico.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del club y contó con la presencia de numerosos invitados, desde anfitriones como el vicepresidente Roberto de Lieto hasta Flavio Cobolli, integrante del equipo italiano que ganó la Copa Davis 2025.

La ceremonia también contó con la presencia de los hijos de Pietrangeli, Marco y Filippo, de Claudio Panatta, hermano menor Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976 e integrante del equipo italiano de Copa Davis que ese año conquistó su primer título histórico del torneo.

La velada comenzó con un prolongado aplauso del público en memoria de Pietrangeli, después de que de Lieto leyera un mensaje del presidente de Parioli, Paolo Cerasi, ausente por gripe.

"Es un honor anunciar que a partir de hoy, la cancha número 4 llevará el nombre de nuestro miembro honorario, Nicola Pietrangeli. Es un día que une generaciones", afirmó Lieto.

Junto con Marco y Nicola Pietrangeli, develaron la placa que se exhibirá cerca de la cancha y relataron cómo su padre empezó a jugar en el "viejo Parioli".

"Luego saltaba la red y se iba a jugar al fútbol sala", recordó Filippo, mientras que Marco recordaba el chiste que siempre hacía sobre el ex futbolista Gianni Rivera, campeón de la Eurocopa 68 con la "azzurra".

"Siempre le decía a Gianni que diera gracias al cielo por haber elegido el tenis, si no, no habría habido historia", bromeó Marco Pietrangeli entre risas de los presentes.

"Quería despedirme de Nicola. Fue una persona importante para todos nosotros. Hay muchísima gente a la que podría agradecer lo que estoy logrando. Pero he luchado y he luchado para llegar hasta donde estoy ahora", expresó a su vez Cobolli, a quien el club le regaló una camiseta con el diseño del TC Parioli.

El evento concluyó con la ceremonia de premiación de las actividades del club y los premios que Cobolli entregó a los niños, tras lo cual el número 22 del mundo cenó con su abuela en Navidad y mañana partirá hacia Australia para el primer Grand Slam de la próxima temporada. (ANSA).