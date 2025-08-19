Tenis: Iga Swiatek supera a Jasmine Paolini y se proclama campeona en Cincinnati

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista polaca Iga Swiatek se proclamó campeona del WTA 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras imponerse a la italiana Jasmine Paolini en dos sets por 7-5 y 6-4, sobreponiéndose a dificultades iniciales en un partido que se alargó hasta las casi dos horas.

La número dos del mundo no arrancó bien la final y se vio 3-0 en el primer set tras un buen inicio de la número 8 del mundo. Pero Swiatek no se vino abajo y empezó a mejorar su tenis para remontar rompiéndole el servicio en dos ocasiones consecutivas a su rival.

Paolini reaccionó y colocó el 5-5 en el marcador consiguiendo un 'break' clave cuando la polaca servía para adjudicarse la primera manga. Pero Swiatek volvió a romper y en esta ocasión no perdonó para firmar el primer set con un 7-5.

La polaca arrancó fuerte el segundo set y completó el primer 'break' de este segundo parcial en su primera bola de rotura, aunque Paolini, más irregular que la número dos del mundo, se lo devolvió en el segundo juego. Ambas jugadoras intercambiaron roturas de servicio, pero Swiatek fue mucho más fiable al resto.

Con 5-3 en el marcador, Paolini hizo su trabajo para seguir con vida en la final, pero en su quinto turno de saque, la polaca no falló y certificó su triunfo en la primera bola de partido. Con este triunfo, Swiatek logra su título 24 y su undécimo de WTA 1000, para quedarse solo por detrás de los 13 conquistados por la estadounidense Serena Williams.