Tenis: Jessica Bouzas y Cristina Bucsa avanzan con solvencia a segunda ronda en Pekín

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa han superado con solvencia sus partidos de primera ronda en el WTA 1000 de Pekín (China), que se disputa sobre pista dura, tras vencer a la rumana Jaqueline Cristian (6-4 y 6-0) y a la croata Donna Vekic (6-2 y 6-4), respectivamente. El primer partido fue el de la jugadora nacida en Moldavia, que llega desde la fase previa y ganó con claridad a la número 69 del mundo por un marcador de 6-2 y 6-4 en 1 hora y 23 minutos. La tercera española del ranking empezó como un tiro y se puso 5-0 en el primer set, aunque después perdió dos juegos consecutivos y se acabó imponiendo al resto, para cerrar un muy buen parcial por su parte. El segundo set arrancó peor para Bucsa, que perdió el saque en el primer juego, y a pesar de recuperarlo a continuación, lo volvió a ceder de nuevo. El 2-4 en el marcador hizo despertar a la tenista afincada en Cantabria, que ganó cuatro juegos seguidos y cerró el partido con un 6-4 para meterse en la segunda ronda, en la que se enfrentará a la británica Emma Raducanu. Posteriormente llegó el turno de la gallega, que impuso su superioridad contra la número 42 en 1 hora y 7 minutos, aunque el inicio no fue tan alentador. La rumana se puso 0-2 al principio del partido, a lo que respondió Bouzas sumando cinco juegos consecutivos. El 5-2 le daba a la de Vilagarcía de Arousa dos opciones de saque para cerrar el set, y a pesar de no conseguirlo a la primera, sí que pudo a la segunda. Ya en la segunda manga no hubo color. La segunda española del ranking barrió a Jaqueline Cristian con un 'rosco' incontestable en 25 minutos, que le permitió sellar su pase a la segunda ronda, en la que se medirá a la ucraniana Dayana Yastremska.