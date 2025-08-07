Tenis: Khachanov y Shelton definirán el título en Toronto

Khachanov, número 16 del ranking mundial, venció con parciales de 6-3, 4-6 y 7-6 (7/4) a Zverev (3), mientras que Shelton (7) superó a Fritz (4) por 6-4 y 6-3.

El ruso de 29 años jugará su segunda final de un Masters 1000, pues ya se dio el gusto de vencer a Novak Djokovic, actual número 6 del mundo, en la definición del torneo de la misma categoría que se disputa en París-Bercy.

"Tuve que esforzarme al máximo y subir mi nivel. Fue un partido muy exigente, tanto mental como físicamente. Estoy muy contento de haber conseguido la victoria después de haber perdido algunos partidos fáciles contra él en los últimos años", declaró Khachanov sobre sus tres derrotas consecutivas previas contra Zverev.

Khachanov incluso debió salvar un match-point para sellar su victoria ante el alemán al cabo de 2 horas y 53 minutos de juego en semifinales del sexto Masters 1000 de la temporada.

"Estaba con match-point en contra. Si la pelota hubiera pasado por encima de la red, no estaríamos aquí hablando ahora", reconoció Khachanov.

Por su parte, Shelton, de 22 años, disputará su primera final de un Masters 1000 en la definición del Canadian Open tras haber superado a Fritz (27).

"He visto muchas mejoras importantes en mi juego esta semana, y eso es lo que más me alegra: cómo estoy golpeando, lo poco que dudo, cómo estoy devolviendo", declaró Shelton.

"Hay mucho de qué enorgullecerse, y vencer a dos jugadores del top 10 seguidos es enorme para mí", destacó en alusión a su triunfo de cuartos de final ante el australiano Alex De Miñaur (9).

"Cuando está arrinconado, es uno de los mejores del mundo a la hora de mantenerse detrás de la pelota y golpearla cada vez más fuerte. Sabía que tenía que poner a Fritz en movimiento, y lo hice muy bien. Sentí que tenía la pelota bajo control", completó Shelton. (Ansa).