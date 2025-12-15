LA NACION

Tenis: Kudermetova cambió de nacionalidad

La rusa representará a Uzbekistán para competir en Los Ángeles 2028

La decisión de Kudermetova obedece a que en tenis, como se determinó apenas unas semanas después de la invasión de Ucrania (en febrero de 2022), sigue vigente la exclusión de jugadores de ambos géneros de las competiciones por equipos.

En consecuencia, se registró un aumento de la lista de jugadoras que han cambiado de nacionalidad.

Entre ellas se encuentran Elina Avanesyan (118), que desde 2024 representa a Armenia; Varvara Gracheva (77), quien desde 2023 eligió jugar para Francia, y Daria Kasatkina (37), quien ostenta pasaporte australiano.

Una decisión similar adoptaron Anastasia Potapova (50), que actualmente juega para Austria, y Kamilla Rakhimova (55), quien también se cambió a Uzbekistán en 2025 al igual que Maria Timofeeva (143). (ANSA).

