Tenis: Kyrgios desestima jugar el Abierto de Australia

"Estoy enfocado en el torneo de dobles", afirmó Kyrgios, de 30 años y quien regresa al circuito después de tres años de lesión y tras la reedición de la "Batalla de los Sexos" contra la bielorrusa Aryna Sabalenka (1).

Kyrgios rechazó recibir una eventual "wild card" para el Abierto de Australia, un beneficio que fue concedido a sus compatriotas Jordan Thompson y Chris O'Connell además del suizo Stan Wawrinka, quien se retirará a fin de año.

"Alguien como Stan, que jugó tres o cuatro partidos competitivos en la United Cup, todos a un nivel altísimo, sin duda se lo merece", argumentó Kyrgios en diálogo con Channel Nine en el marco del torneo de exhibición Kooyong Classic, donde la afición de Melbourne lo recibió como a una estrella de rock.

"No sería justo que tuviera tantas preocupaciones físicas para enfrentarme a algunos de los mejores jugadores del mundo en un partido al mejor de cinco sets sin siquiera estar seguro de poder superar una ronda", insistió Kyrgios tras derrotar al chino Zhang Zhizhen en un súper tie-break por 6-3, 4-6 y 11-9.

"El ambiente aquí era una locura... y si no hubiera tenido esto, no sé qué más habría hecho". Tengo muchas otras cosas que hacer fuera de la cancha, pero no tengo esta sensación", completó Kyrgios. (ANSA).