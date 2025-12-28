Tenis: Kyrgios venció a Sabalenka

Kyrgios, de 30 años y finalista de la edición 2022 de Wimbledon, se impuso ante Sabalenka (27) con un doble 6-3 en una exhibición jugada en un court modificado, pues la mitad de la bielorrusa era un 9% más pequeña para emparejar las diferencias de velocidad entre ambos.

Sabalenka expresó su satisfacción pese a la derrota porque, explicó, la exhibición le sirvió como un entrenamiento porque "contra un hombre se juega un tenis muy diferente".

"Me sentí genial. Creo que di una gran pelea. l estaba pasando apuros, se cansó muchísimo. Creo que el nivel fue muy alto, pegué muchos tiros hermosos, subí mucho a la red, jugué pelotas cortas. Lo disfruté mucho", aseguró Sabalenka, quien ya dejó en claro que pretende una revancha.

"La próxima vez que juegue contra él, ya conoceré sus tácticas, sus fortalezas y debilidades, y sin duda será un partido mejor.

Me encanta ponerme a prueba y me encantaría volver a enfrentarme a él", destacó la bielorrusa.

A su vez, Kyrgios elogió a Sabalenka por quebrarle el servicio "un par de veces" y la ponderó como "una gran luchadora" tras el partido que se jugó con el límite de un solo servicio para cada uno de los rivales.

"Obviamente, estaba nervioso, no creo que mucha gente hubiera levantado la mano de estar en mi lugar. Fue un partido reñido, uno del que todo el mundo ha estado hablando durante los últimos meses. Hubo quiebres en ambos lados, podría haber ido para cualquier lado", admitió Kyrgios, quien no juega oficialmente desde marzo por distintas lesiones.

Kyrgios y Sabalenka animaron una especie de "remake" de la recordada "Batalla de los sexos" que emuló el duelo que la legendaria tenista estadounidense Billie Jean King le ganó a si compatriota Bobby Riggs aquel recordado 20 de septiembre de 1973 en Houston.

Un triunfo por 6-4, 6-3 y 6-3 que King conquistó a los 29 años ante un rival que por entonces tenía 55 y que marcó un antes y un después en la historia de este deporte, especialmente porque demostró que las damas podían jugar al mismo nivel que los varones, como ella misma aseguraba al reclamar por la paridad de género salarial que terminó plasmándose después de su victoria a partir del US Open de ese año.