Tenis: la ATP recogió el guante

Quienes participen en ese tipo de torneos y en los Masters 1000 y se vean obligados a desertar de alguno "por el nacimiento o la adopción de un hijo" no sufrirán descuento de puntos, informó también la entidad, que confirmó que la participación en los Masters 1000 y en el ATF Finals seguirá siendo obligatoria y anticipó que para confeccionar al ranking masculino se tendrán en cuenta los resultados de 18 torneos, en lugar de los 19 precedentes.

Entre otras modificaciones anunciadas, la ATP especificó que en la clasificación para asegurarse un lugar entre los ocho que disputan el ATP Finals en el cierre de la temporada se determinará una semana antes de ponerse en marcha el certamen (que se juega entre el 15 y el 22 de noviembre), después del Masters 1000 de París que se celebra el 8 de noviembre.

En otro orden, la entidad anunció que seguirá implementando la revisión de las imágenes en las jugadas polémicas; cuando los tenistas no compartan la decisión del juez de silla, podrán hacerlo a partir de ahora en todos los torneos ATP 500, independientemente del escenario en el que se desarrolle el partido, y pretende aplicar la tecnología también en los torneos ATP 250 a partir de 2027.

La noticia se conoció justo cuando la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, expresó su rechazo a los calendarios cada vez más apretados que convierten a la temporada tenística en "una locura", según sus propias palabras tras sacar pasaje a cuartos de final en el WTA 500 de Brisbane con un triunfo frente a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-3 en una hora y diez minutos de juego.

Según Sabalenka, las autoridades deberían priorizar la salud de los tenistas en lugar de sancionarlos cuando deciden hacerlo por cuenta propia y dijo estar dispuesta a recibir una multa si se salta algunos de los torneos obligatorios en los próximos meses.

"La temporada es decididamente una locura y eso no está bien dado que se repiten las lesiones producto del cansancio acumulado y del esfuerzo. El reglamento es demasiado estricto, pero yo decidí que si debo desertar de algún torneo obligatorio, lo haré para preservar mi salud porque mi cuerpo sufrió mucho en la pasada temporada", explicó.

En la misma línea que la bielorrusa se expresó más de una vez el español Carlos Alcaraz, líder del ranking masculino, aún cuando suele agregar en su agenda torneos de exhibición como el que animará este sábado en Corea del Sur ante el italiano Jannik Sinner, segundo del escalafón.

Dos referentes que encabezan los reclamos a la ATP y a la WTA cuya postura resulta vital para sus colegas, entre los cuales está la china Zheng Qinwen, vigesimocuarta del ranking y campeona olímpica en los Juegos de París 2024, quien hoy anunció su baja en el Abierto de Australia que comenzará el 18 de enero en Melbourne.

Zheng, que disputó la final del primer Grand Slam de la temporada en 2024 (cayó justamente frente a Sabalenka), informó que su estado físico no le permite competir en las mejores condiciones y "después de una atenta evaluación con mi equipo y por consejo de los médicos, decidí no participar este año".

La tenista china fue intervenida en julio por una lesión en el codo derecho, tras su eliminación en la primera ronda de Wimbledon, y regresó al circuito a fines de septiembre en el WTA 1000 de Pekín, en el que se vio forzada a abandonar en tercera ronda tras admitir que su vuelta había resultado apresurada.

"Aún cuando mi proceso de recuperación está procediendo tal como estaba previsto y sin sobresaltos, las tenistas necesitamos tener una preparación física muy elevada para competir en un Grand Slam y en este momento mis condiciones no son óptimas", explicó.

La temporada apenas iniciada también vio acción en el WTA 250 de Auckland, donde la italiana Elisabetta Cocciaretto (81) resultó eliminada en octavos de final al caer por 7-5, 2-6 y 6-3 tras dos horas y media de juego frente a la polaca Magda Linette (52), que había despachado en primera ronda a la eterna Venus Williams.

Otro italiano que se despidió en octavos de final, pero en el ATP 250 de Hong Kong, es Lorenzo Sonego (39), derrotado con parciales de 6-3 y 6-4 por el chino Shang Juncheng. Llegó a ser número 47 del ranking, pero cayó más allá del puesto 400 por una lesión en un pie que lo marginó de casi todos los compromisos en la anterior temporada. (ANSA).