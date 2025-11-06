Tenis.- La ATP y Lexus amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2028

MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este jueves una extensión de varios años del patrocinio con la marca de automóviles Lexus, que continuará como Socio Oficial de Automoción y Socio Platino del circuito tenístico masculino hasta 2028.

Desde que unieron fuerzas hace dos años, Lexus ha sido socio oficial de Automoción en las 'Nitto ATP Finals' de final de temporada y en el Masters 1000 de París, además de otros torneos como el Conde de Godó de Barcelona.

Con esta renovación, Lexus continuará involucrando a la comunidad tenística y proporcionando una flota de vehículos eléctricos en eventos patrocinados para apoyar el transporte de jugadores e invitados. De esta manera, la marca se alinea con las ambiciones de sostenibilidad de la ATP.

El CEO de la ATP, Eno Polo, declaró que "Lexus es un socio que aporta un valor real" al circuito. "Desde que iniciamos nuestra colaboración, han demostrado un compromiso con el tenis, mejorando la experiencia de jugadores y personal, y contribuyendo a los esfuerzos de sostenibilidad. Este enfoque con propósito es lo que distingue a esta alianza", aseguró.

Por su parte, Andre Schmidt, director de Lexus Europa, comentó que "la colaboración con la ATP refleja el compromiso compartido con la excelencia, la precisión y la pasión". "A través de nuestra gama de vehículos electrificados, ofrecemos una variedad de opciones que convierten el lujo en una experiencia personal, en perfecta sintonía con el espíritu del tenis de élite", finalizó.