Tenis: La batalla de los sexos 2

"Me encantan estos desafíos porque impulsan al tenis hacia nuevos horizontes. No veo la hora de jugar este partido porque será competitivo, divertido y se jugará en un escenario importante", agregó la actual número uno del ranking femenino, que intentará emular a la legendaria tenista estadounidense Billie Jean King, vencedora de su compatriota Bobby Riggs aquel recordado 20 de septiembre de 1973 en Houston.

Un triunfo por 6-4, 6-3 y 6-3 que King conquistó a los 29 años ante un rival que por entonces tenía 55 y que marcó un antes y un después en la historia de este deporte, especialmente porque demostró que las damas podían jugar al mismo nivel que los varones, como ella misma aseguraba al reclamar por la paridad de género salarial que terminó plasmándose después de su victoria a partir del US Open de ese año.

King, de 82 años y quien a lo largo de su carrera logró 12 títulos individuales en torneos de Grand Slam (seis de ellos en Wimbledon y otros cuatro en el Abierto estadounidense), pero fundamentalmente dio el puntapié inicial en aquella batalla por la paridad de género, expresó su rechazo recientemente a la reedición de aquel triunfo que logró frente a Riggs y que fue observado por 90 millones de espectadores en todo el mundo.

"Nuestra batalla de los sexos tuvo un valor social, en cambio, esta no", comentó la ex tenista al aludir a la "remake" que animarán mañana Sabalenka, de 27 años, y Kyrgios, tres años mayor que ella y quien más allá de su talento y de su histrionismo lleva tiempo alejado de las canchas (no juega oficialmente desde marzo) por distintas lesiones que lo condicionaron a lo largo de su carrera profesional.

"La única semejanza es que jugará un chico contra una chica", advertía también King, al explicar que "el desafío con Riggs apuntaba a un cambio social y cultural en tiempos de grandes cambios. Era un desafío político y sabía que ganándole los cambios llegarían. Esto es otra cosa", a pesar de lo cual auguró que el de mañana resulte un gran partido y, obviamente, "que gane Sabalenka".

"Mentiría si dijese que no estoy un poco nervioso porque enfrentar a una gran campeona es un desafío", admitió Kyrgios en la previa, al destacar que "ambos hemos jugado torneos importantes en los estadios más importantes del mundo" y al afirmar que "a pesar de que Aryna, con quien somos amigos, intentó distraerme con la vida nocturna de Dubai, logré mantenerme concentrado para este partido, que estoy ansioso por jugar porque sé que nos observará el mundo entero".

En esta "Batalla de los sexos 2", que será presenciada en vivo por 17.000 espectadores, el reglamento contempla algunas diferencias respecto de aquella primera edición, entre las que se destaca que ambos tenistas contarán con un solo servicio por punto y que el sector de la cancha en el que jugará Sabalenka será un 9 por ciento más reducido que el de Kyrgios para que el partido resulte más equilibrado.

Las apuestas muestran a Kyrgios favorito, con un "premio" de €1,25 por cada euro apostado, mientras que la victoria de Sabalenka pagará €3,75 por cada uno apostado, aunque a la bielorrusa poco le importará seguramente esta cuestión porque estará en juego la posibilidad de emular a una de las máximas leyendas de este deporte de la historia. (ANSA).