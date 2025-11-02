Tenis. La española Cristina Bucsa cae ante la canadiense Victoria Mboko en la final del torneo de Hong Kong

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - La tenista española Cristina Bucsa perdió por 7-5, 6-7(9) y 6-2 la final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, ante la joven canadiense Victoria Mboko, por lo que la de Torrelavega se queda a las puertas de su primer título WTA en categoría individual. El partido arrancó igualado, y la española tuvo hasta cuatro bolas de rotura en los tres primeros servicios en la primera manga de la canadiense, pero no pudo materializar ninguna de ellas, perdiendo además su saque para que su rival se pusiera 4-2. Bucsa se repuso y salvó dos bolas de set e, incluso, hizo un 'break' a la joven tenista en su misión de remontar esa manga inicial, pero Mboko creció al final y con 6-5 volvió a romper a la española para cerrar esa primera manga en su primera oportunidad en el duodécimo juego. Ya en el segundo set, Bucsa se vio 3-0 abajo, pero entonces la poca consistencia de la canadiense hizo aparición y permitió a la española igualar el marcador de una manga que se pudo llevar antes del 'tie break', pero perdió su saque clave en blanco. Ya en el desempate, se impuso la de Torrelavega por 11-9 para empatar el encuentro. En el tercer y definitivo set, la canadiense no bajó el pistón, controlando a Bucsa en las tres bolas de rotura de la española y rompiendo el servicio a la cántabra en dos ocasiones para cerrar el partido de manera sólida por 6-2. Es el segundo título para Mboko, que deja a Bucsa sin la alegría de su primer título WTA en individuales. Así, el tenis femenino español se va de 2025 sin conquistar torneos y con tres jugadoras en el 'top 100'.