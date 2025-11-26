Tenis.- La Rafa Nadal Academy abrirá en Brasil su primer 'Tennis Center' en Sudamérica a finales de 2028

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Rafa Nadal Academy by Movistar sigue con su plan de expansión internacional, y a los centros en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto se les sumará un nuevo centro en Brasil para finales de 2028, que supondrá el primer Rafa Nadal Tennis Center de Sudamérica.

El nuevo Rafa Nadal Tennis Center estará ubicado en Porto Belo, en el estado de Santa Catarina, y ofrecerá una propuesta deportiva de primer nivel con 17 pistas de tenis (9 exteriores, 7 cubiertas y una central), combinando superficies de tierra batida (6) y pista rápida (11). Además, dispondrá de 8 pistas de pádel, una cafetería, una tienda de material deportivo y un gimnasio exclusivo para jugadores y visitantes.

El nuevo centro, cuya apertura está prevista para finales de 2028, ofrecerá programas de tenis para jugadores de todas las edades y niveles, basados en la metodología desarrollada por Rafa Nadal y su equipo técnico a lo largo de más de dos décadas en el circuito profesional.

El nuevo complejo formará parte del proyecto All Resort Club Residence, desarrollado por el Grupo All Wert. Este innovador resort residencial y hotelero se convertirá en uno de los destinos de ocio y deporte más avanzados del país. Además del Rafa Nadal Tennis Center, albergará un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad que superará los 12.000 residentes.

Rafa Nadal quiso expresar su entusiasmo por este nuevo proyecto: "Nos alegra mucho que la expansión internacional de la academia llegue a Sudamérica. En Brasil hay mucha pasión por el deporte y estoy convencido de que el proyecto será un éxito".

Para el CEO del Grupo All Wert, Richard Schwambach, la apertura del Rafa Nadal Tennis Center en Brasil supone un nuevo capítulo para el desarrollo del tenis en el país. "En All Resort, el deporte es una parte esencial de nuestra identidad, porque representa movimiento, disciplina y perseverancia; es una práctica cultural que refleja valores, identidad y energía", señaló.

El Rafa Nadal Tennis Center de Porto Belo llega en un contexto de crecimiento sostenido del tenis en Brasil en los últimos años, con un aumento estimado del 6% anual en la práctica del deporte. Este crecimiento se ve reforzado por el 'Programa de Desarrollo del Tenis Brasileño', impulsado por la Confederación Brasileña de Tenis, y por el hecho de que el estado de Santa Catarina se ha consolidado como una de las regiones con mayor número de jugadores del país, solo por detrás de São Paulo.

Los Rafa Nadal Tennis Center nacieron como una línea complementaria a la Rafa Nadal Academy by Movistar en Mallorca. Son complejos tenísticos ubicados en resorts vacacionales o residenciales de alta categoría que combinan ocio, turismo y formación deportiva de excelencia.

Con esta nueva apertura, Porto Belo se unirá a la red de centros internacionales de la RNA, que ya cuenta con dos academias (Manacor y Kuwait), cinco Rafa Nadal Tennis Center ubicados en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella y Punta Cana (República Dominicana) además del Rafa Nadal Tennis Program creado en Egipto.