Tenis: La RFET y El Corte Inglés prolongan su acuerdo de patrocinio un año más

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció este jueves que prolonga durante un año más su alianza con El Corte Inglés, en una temporada cargada de retos, empezando desde este fin de semana con la eliminatoria de Copa Davis frente a Dinamarca en Marbella.

“El Corte Inglés desempeña un papel fundamental en la promoción y difusión del evento, especialmente a través de sus principales centros comerciales. Además, las acciones de activación dirigidas a sus clientes están contribuyendo a que la pista central del Club Puente Romano (Marbella) presente un ambiente vibrante y lleno de pasión por la selección nacional”, explicó la RFET en un comunicado.

Miguel Díaz, presidente de la RFET, subrayó la importancia de esta colaboración, recalcando que la empresa española “se ha consolidado como un socio leal y comprometido”.

“Gracias a su apoyo, afrontamos con garantías momentos tan relevantes como la Copa Davis en Marbella. Para la Federación, contar con su respaldo es un orgullo y una muestra de confianza en el tenis español”, apuntó.

Para El Corte Inglés, esta vinculación con la RFET “refleja el compromiso con el deporte español” y es “una oportunidad para acompañar a la Federación y a la selección en citas de gran relevancia como la Copa Davis”.