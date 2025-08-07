Tenis: La sensación Mboko y la renacida Osaka jugarán la final del torneo de Montreal

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La joven tenista canadiense Victoria Mboko y la japonesa Naomi Osaka serán las protagonistas de la final del torneo de Montreal (Canadá), de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar este miércoles a la kazaja Elena Rybakina (1-6, 7-5, 7-6) y a la danesa Clara Tauson (6-2, 7-6), respectivamente.

Mboko, de 18 años e invitada por los organizadores, peleará por el título en su primera final en el circuito después de salvar una bola de partido en su duelo contra Rybakina, la cabeza de serie más alta, la nueve, que restaba en el evento norteamericano.

La kazaja amenazó con poner fin al sueño de la canadiense, verdugo de la española Jessica Bouzas en cuartos, por la vía rápida tras arrollar en el primer set, pero su rival reaccionó y forzó un tercer y definitivo parcial tras un segundo en el que casi siempre fue por delante.

En la tercera manga, Rybakina lo tuvo de cara, pero acabó cayendo en el 'tie-break' (7/4) tras desperdiciar en dos ocasiones su saque para cerrar el choque, además de una bola de partido con 5-4.

Ahora Mboko se medirá en la final contra Naomi Osaka, la exnúmero uno del mundo que parece volver a su mejor nivel y que jugará una final de un WTA 1000 por primera vez desde 2022 tras derrotar a la danesa Clara Tauson, que había dejado en el camino a la polaca Iga Swiatek y a la estadounidense Madison Keys.

La japonesa se impuso por 6-2, 7-6(7), levantando dos bolas de set en la 'muerte súbita'.