Tenis: La United Cup abre la temporada 2026

Coco Gauff, número 3 del ranking de la WTA, y Taylor Fritz, sexto en el escalafón masculino, volverán a liderar el equipo estadounidense que se coronó en 2025 (en cuya final superó a Polonia) tras haber ganado la primera edición, disputada dos años antes.

El otro equipo que se dio el gusto de ganar la United Cup es Alemania, que se consagró en 2024 y en esta edición del torneo que reparte US$12 millones en premios apostará por Alexander Zverev (3) y por la debutante Eva Lys (40).

Por su parte, Polonia buscará la "revancha" con Iga Swiatek (2) y Hubert Hurkacz (72), mientras que Italia eligió a Jasmine Paolini (8) y a Flavio Cobolli (22), integrantes de los equipos que en la temporada 2025 ganaron la Billie Jean King Cup y la Copa Davis.

Italia se dio el gusto de ganar su cuarto título histórico de la Copa Davis pese a la ausencia de Jannik Sinner (2), quien decidió iniciar su temporada con el español Carlos Alcaraz (1) en una exhibición que jugarán el sábado 10 en Corea del Sur, tras lo cual comenzarán a pensar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que comenzará el domingo 18 en Melbourne.

Otras estrellas de los circuitos profesionales confirmados en la United Cup son los canadienses Felix Auger-Aliassime (5) y Victoria Mboko (18); los griegos Stefanos Tsitsipas (36) y Maria Sakkari (52); los japoneses Naomi Osaka (16) y Shintaro Mochizuki (99); los australianos Alex De Miñaur (7) y Maya Joint (32) además de los noruegos Casper Ruud (12) y Malene Helgo (353).

El torneo contará con un total de 18 equipos divididos en seis grupos y se jugará con el formato de "todos contra todos". El ganador de cada zona y los mejores segundos avanzarán a cuartos de final. (ANSA).