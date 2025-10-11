Tenis.- Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán por el título en Wuhan

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del torneo de Wuhan (China), de categoría WTA 1000 y disputado sobre pista dura, después de imponerse este sábado en semifinales a la italiana Jasmine Paolini (6-4, 6-3) y a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2-6, 6-4, 7-6(2)), respectivamente.

Sabalenka, campeona de las tres últimas ediciones del certamen chino (2018, 2019 y 2024) y con una racha de victorias de 20-0 en el torneo, se adjudicó el primer set ante Pegula, que igualó en la segunda manga. En el tercer parcial, la norteamericana parecía quedar contra las cuerdas con un marcador adverso de 5-2, pero ganó los cuatro siguientes juegos.

La bielorrusa rompió el siguiente saque de Pegula, desarticulando dos bolas de partido de su adversaria, y forzó el 'tie-break' definitivo, donde la número seis del ranking WTA se mostró más sólida para cerrar el partido tras dos horas y 19 minutos.

En el otro duelo de semifinales, Gauff, tercera raqueta mundial, eliminó en una hora y 22 minutos a Paolini, número ocho del mundo, en un encuentro errático en el que se produjeron hasta doce 'breaks'.