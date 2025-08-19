Tenis: Lo Russo quiere mantener el ATP Finals en Turín

“No voy a entrar en los fundamentos de la disputa entre el gobierno y la FITP, la veo desde la perspectiva del alcalde y de la ciudad. Tenemos todo el interés en que el ATP Finals se celebre aquí otros cinco años”, afirmó Lo Russo en una reunión del ayuntamiento en referencia al futuro del torneo, vinculado al Decreto de Deportes.

“Estamos decididos a hacerlo, nos lo merecemos. Hemos demostrado nuestra capacidad para organizarlas bien, que sabemos jugar bien nuestras cartas, y ya hemos aprobado el presupuesto municipal para mantenerlas”, enfatizó el alcalde de Turín.

“Esperamos sinceramente que, por razones ajenas al tenis, uno de los eventos que ha demostrado, incluso a nivel internacional, que Italia es capaz de organizarlas bien y que Turín, dentro del contexto italiano, es una de las ciudades capaces de organizarlas mejor, no se arruine”, completó Lo Russo.

El ATP Finals es el torneo que disputan los ocho mejores tenistas del año y cuya edición número 56 se disputará en Turín, sede del certamen desde 2021. (ANSA).