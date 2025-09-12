Tenis.- Los campeones de la primera Copa Davis para España serán homenajeados este sábado en Marbella

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los extenistas Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells, que conquistaron hace 25 años la primera Copa Davis para España, recibirán este sábado un homenaje en el Club de Tenis Puente Romano en Marbella durante la eliminatoria de la selección española ante Dinamarca en la fase clasificatoria para la ronda final de la edición de este 2025.

Así lo informó el pasado 3 de septiembre la propia Real Federación Española de Tenis (RFET) en una nota de prensa. Por ello Ferrero, Corretja, Costa y Balcells saltarán a la pista tras el segundo partido sabatino "acompañados por el cuarteto de capitanes" que los guió hacia el título, formado por Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Bautista Avendaño y Jordi Vilaró, y recordarán "un momento histórico para el tenis español".

"El acto de homenaje contará con otras leyendas del tenis español como Manuel Orantes o José Luis Arilla, en representación de todas las generaciones anteriores del tenis español que hicieron posible la consecución de aquel éxito", agregó el mismo comunicado oficial.

Los aficionados que vayan al Puente Romano, acorde al texto, "podrán visitar una exposición sobre el triunfo de España en aquella final del año 2000 y sobre los otros cinco entorchados conquistados en ediciones posteriores". También podrán fotografiarse con una réplica de esa primera Davis ganada por el equipo español en el Palau Sant Jordi de Barcelona.