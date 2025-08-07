Tenis: Los españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés ganan por primera vez en Cincinnati

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los tenistas españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés pasaron con buena nota el debut en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1000 de la temporada, al vencer este jueves al chileno Nicolás Jarry (1-6, 6-4, 6-3) y al francés Hugo Gaston (6-4, 5-7, 6-3).

El valenciano, que perdió en su estreno en Toronto (Canadá), superó su primer compromiso en la siguiente cita de la gira norteamericana sobre pista dura. Tras dos horas y media, Martínez se quedó una buena toma de contacto de cara al duelo de segunda ronda que tendrá el sábado contra el estadounidense Tommy Paul.

El tenista español, en busca de una buena segunda parte de temporada, empezó claramente a merced del chileno (1-6), e incluso el inicio del segundo set fue un 'break' en contra. Sin embargo, con la rotura en el sexto juego y, salvando dos bolas de 'break' en el noveno, Martínez se adueñó del segundo set.

La capacidad de sufrimiento del valenciano igualó el partido y, en el tercer parcial, desaparecieron las opciones fáciles de romper. Martínez tomó ventaja en el 4-2 y no dejó escapar una victoria importante para su confianza sobre pista dura, en el primer partido que disputaba en su carrera del cuadro principal de Cincy.

Por su parte, Carballés necesitó también de tres sets, aunque con el colchón de haber ganado el primero. El segundo se le escapó al andaluz encajando los últimos cuatro juegos, pero volvió a la carga en el tercero, salvando cuatro bolas de 'break' antes de romper a Gaston en un decisivo 5-3 para avanzar a segunda ronda.

El andaluz, que disputó dos encuentros en Toronto la pasada semana, celebró también su primera victoria en la cita de Ohio y se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe, décimo cabeza de serie.