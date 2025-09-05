Tenis: Loterías renueva con la RFET y patrocinará los principales Campeonatos de España

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado han extendido este viernes su acuerdo de colaboración para impulsar el tenis español como patrocinador de los principales Campeonatos de España de Tenis Absoluto y Veteranos, además del Campeonato de España de Tenis en Silla. Loterías refuerza así su compromiso con el deporte base, el deporte femenino y el deporte adaptado, y sigue apoyando al tenis español como ha hecho en los últimos seis años. Así, Loterías y Apuestas del Estado volverá a ser uno de los patrocinadores principales del Campeonato de España de Tenis por Equipos Veteranos de Comunidades Autónomas que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en Castellón de la Plana. Además, del 27 de octubre al 2 de noviembre, apoyará también la cita más importante del tenis nacional en los Campeonatos de España de Tenis Absoluto por Equipos masculino y femenino, que se jugarán en Murcia y Zaragoza. Y, a final de año, mantendrá su compromiso con el deporte adaptado en el Campeonato de España de Tenis en Silla que tendrá lugar en Sevilla del 10 al 13 de diciembre.