Tenis: Lucrezia Stefanini denuncia amenazas de muerte

"Recibí amenazas de muerte en mi WhatsApp si no perdía el partido. Me enviaron la foto de una pistola", escribió Stefanini, quien integró el equipo de Italia que ganó la Billie Jean King Cup en 2025.

Stefanini, de 27 años, recibió el inmediato respaldo del presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi.

"Las amenazas que ha sufrido son extremadamente graves e intolerables. El envío de imágenes de armas, la divulgación de datos personales y la intimidación dirigida a una atleta representan un alarmante avance que nada tiene que ver con el deporte", aseveró Binaghi.

"Cualquiera que crea que puede influir en un partido mediante el miedo o que puede usar a un jugador como blanco para apostar, debe saber que está incurriendo en un delito. Estas conductas merecen una respuesta judicial inmediata", enfatizó el titular de la FITP.

"La federación respalda a Lucrezia sin vacilar. Exigimos la identificación y el castigo de los responsables y exigimos que el sistema internacional refuerce drásticamente los mecanismos de protección de los atletas. El deporte no debe ser tocado. Y quienes lo amenacen deben sufrir las consecuencias", completó Binaghi. (ANSA).