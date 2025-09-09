Tenis: Marcel Granollers, nueva baja para la eliminatoria de la Copa Davis contra Dinamarca

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Marcel Granollers, vigente campeón de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos en la modalidad de dobles, no podrá participar en la eliminatoria de la Copa Davis que enfrentará este fin de semana a España contra Dinamarca en Marbella, sumándose así a las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. "Marcel Granollers sufre una lesión en el tobillo del pie derecho y será baja en la Selección Española MAPFRE de Tenis que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025", anunció este martes la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El barcelonés arrastraba problemas físicos causados por un esguince en el tobillo que se hizo entrenando el primer día en Nueva York, y que se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año. Las pruebas médicas a las que se sometió aconsejaron descartar su participación en la eliminatoria de Copa Davis.

De esta manera, tras las bajas de última hora de Alcaraz, Davidovich y Granollers, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar (37º del ranking ATP), Pedro Martínez Portero (67º), Roberto Carballés (109º) y Pablo Carreño (123º).

El equipo español llegó este martes a Marbella y entrenó por la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y Marc López, que refuerza el equipo técnico en esta serie. Además, el balear de 19 años Izan Almazán acompañará al equipo en la función de 'sparring'.